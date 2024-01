Idoso é brutalmente agredido após reagir a roubo em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira, 26 de janeiro, um ato de violência chocou os moradores do bairro 06 de agosto, no segundo distrito de Rio Branco. Deomar Ferreira Rodrigues, 54 anos, foi brutalmente agredido após reagir a um assalto na Via Chico Mendes, em frente ao Parque Capitão Siríaco.

O incidente teve início quando Deomar estava na frente de sua residência e foi surpreendido por dois homens, que o abordaram abruptamente. Exigindo seus pertences, os criminosos encontraram resistência no idoso, que se negou a entregar seus pertences. Nesse momento tenso, um dos assaltantes desferiu uma coronhada na cabeça de Deomar, causando um ferimento corte contuso (FCC) de natureza leve.

Após a agressão, os criminosos fugiram rapidamente, levando consigo o aparelho celular da vítima. Testemunhas relataram que os suspeitos evadiram pulando uma cerca que circunda um terreno baldio próximo ao local do crime.

Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando uma viatura de suporte avançado para atender à ocorrência. Os socorristas prestaram os primeiros socorros a Deomar e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os cuidados médicos necessários e foi liberado para retornar ao seu lar.

A Polícia Militar, ao ser informada do ocorrido, mobilizou militares do segundo batalhão para realizar patrulhas nas proximidades. Apesar dos esforços, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.