Idoso tem revelação de ouro escondido em casa e morre no fundo do poço

Um idoso de 71 anos morreu ao cair em um buraco com cerca de 40 metros na cozinha de sua residência em Ipatinga (MG) nessa quinta-feira (4/1). Segundo relatos de testemunhas, a vítima teve, em um sonho, a “revelação” de que haveria ouro debaixo de sua casa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 13h35 na Rua Bical, bairro Betânia. Segundo a corporação, após tal sonho, há aproximadamente quatro meses, o idoso iniciou a escavação de um buraco com cerca de 90 cm de diâmetro e, pelo menos, 40 metros de profundidade.

Não foi informado quanto tempo durou todo o processo nem como a vítima articulou a complexa escavação de garimpo.

Foi relatado também à equipe que, no sonho, o morador teve a orientação sobre a intervenção ser naquele exato ponto da residência, no piso da cozinha.

Ao sair do buraco, no início da tarde de quinta (4), ele teria escorregado do acento de acesso – uma espécie de balanço de criança -, caindo no fundo do poço. Ele estava trabalhando na retirada de água e lama.

Com uso de equipamentos apropriados para o acesso seguro do militar que realizaria a descida, além de um cilindro de oxigênio em função de possíveis riscos respiratórios, a guarnição efetuou a retirada do corpo da vítima.

O corpo do idoso apresentava politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, traumatismo craniano grave e escoriações generalizadas. A perícia da Polícia Civil e o serviço funerário compareceram ao local.