Ieptec divulga processo seletivo com bolsas de até R$ 2.880; inscreva-se

O Estado do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (22) a abertura de processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de bolsista docente mensalista com atuação nos cursos do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, por meio do site www.ieptec.acre.gov.br, do dia 18 de janeiro até o dia 24 do devido mês.

As vagas são de nível superior completo e incompleto, para vários municípios acreanos, e as bolsas variam de R$ 1.920 a R$ 2.880, a depender do grau de formação e carga horária trabalhada.

Os aprovados poderão convocados conforme a demanda da instituição, a qualquer momento, desde que esteja no prazo de validade do processo seletivo, e com antecedência mínima de três dias úteis.

Confira o documento completo: