IFRO publica edital para contratação de professor substituto

O campus de Jaru (RO) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO está com inscrições abertas em edital de seleção para professor substituto nas áreas de medicina veterinária e filosofia

Os salários vão de R$ 3,4 mil a R$ 6,3 mil para uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível em link: https://bit.ly/SUBJR, do dia 04/01/2024 até, precisamente, às 23h59 do dia 15/01/2024

A seleção será realizada por meio de prova de desempenho didático e prova de títulos. Confira o edital e como se inscrever.