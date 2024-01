Igor Oliveira anuncia o técnico Ico para dirigir Sub-17 e o 20 do Galvez

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou a contratação do técnico Ico, ex-Rio Branco, para comandar as equipes Sub-17 e 20 na temporada de 2024.

“Estamos trazendo um profissional que conhece o futebol acreano e tem uma grande experiência também por ter atuado também no futebol de Portugal. Fechamos as comissões do profissional e de duas categorias de base importantes e esse é somente o início dos trabalhos”, avaliou Igor Oliveira.

Trabalho conjunto

O Galvez vai disputar a Copa do Brasil Sub-17 a partir do mês de fevereiro e na sequência a equipe Sub-20 jogará o Campeonato Estadual.

“Precisamos realizar um trabalho em conjunto das duas categorias. Termos o mesmo o treinador vai agregar muito”, comentou o presidente.

Clube formador

De acordo com Igor Oliveira, a meta é seguir como um dos principais clubes formadores do Estado.