Imatura? Ana Castela rebate críticas após término com Gustavo Mioto

Ana Castela desabafou sobre as críticas recebidas após o término com Gustavo Mioto. A cantora de 20 anos de idade foi chamada de imatura por alguns fãs e refletiu sobre o assunto durante show no Rio Grande do Sul, no último fim de semana.

“Quem é muito adulto, muito chato, já morreu na vida. Ultimamente, estão me chamando de imatura e criança. Obviamente, sou muito imatura, muito criança, mesmo, mas eu duvido que as minhas crianças estão aqui não gostem”, disse.

Em seguida, a artista afirmou que leva a vida de forma mais leve. “Quem é muito adulto, muito chato e não deixa a sua criança interior sair, já morreu na vida. Não é porque se tem 30, 20, 40 ou 50 anos que devemos ser pessoas sérias ou só trabalhar. Se você só trabalhar, a cabeça pira, e é todo tipo de trabalho. A gente sempre tem que deixar a nossa criança sair”, concluiu.

Término de Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela usou as redes sociais, no dia 15 de janeiro, para anunciar o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto. Através dos stories do Instagram, a cantora explicou o motivo da decisão.

“Oi galera, em respeito à vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, justificou.

Ela completou: “O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, pediu.

Minutos depois foi a vez de Gustavo Mioto se manifestar. “Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre”, escreveu.

Ele continuou: “Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas, tudo foi resolvido entre nós dois, numa boa, e é isso”, completou.

Essa é a segunda vez que Ana Castela e Gustavo Mioto terminam a relação. Em setembro do ano passado, os dois já haviam anunciado o término, após três meses de namoro. Porém, em outubro, eles reataram.