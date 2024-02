Independência fica com elenco completo para reta final de preparação

O Independência terá a partir desta quinta, 1º, no Marinho Monte, o elenco completo visando a reta final de preparação para disputa do Campeonato Estadual, a competição começa no dia 17 de fevereiro. A diretoria Tricolor manteve o mesmo trabalho realizado em 2023 e 21 atletas do Rio de Janeiro desembarcaram nesta quarta, 31, em Rio Branco.

“Tínhamos o grupo dividido. Iniciamos os trabalhos em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, com a maioria do elenco e a outra parte dos jogadores estava treinando no Marinho Monte”, explicou Eric Rodrigues.

Lutar pelo título

Eric Rodrigues acredita ter um elenco mais forte em relação a última temporada.

“Tivemos uma grande concorrência para montar esse elenco e por isso iniciamos a preparação de uma maneira mais discreta. Nossa meta é lutar pelo título”, avaliou o treinador.

Estreia no dia 20

O Independência estreia no Estadual no dia 20 de fevereiro contra o Vasco, no Florestão.