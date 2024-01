Indígena desaparece em área de mata no Acre; Corpo de Bombeiros realiza buscas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um indígena de 63 anos desapareceu durante a noite em uma área de mata na região do Purus, em Manoel Urbano.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, com uso de um cão, se deslocou até a localidade e já realiza buscas pelo idoso. O idoso teria desaparecido no meio da noite, enquanto sua esposa dormia. Ao amanhecer o dia, ele já não se encontrava mais na casa, apenas suas pegadas em direção à mata foram encontradas.

Segundo os familiares, o indígena teria problemas de saúde. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local realizando buscas e coletando dados acerca da situação.

O animal utilizado nas buscas é o cão Hunter, que possui certificação nacional em busca e resgate de desaparecidos.