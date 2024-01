Influencer diz que marido ‘a liberou para outros homens’: ‘Virou um fetiche’

Criadora de conteúdo no OnlyFans e Privacy, a dentista mineira Havena Cep , de 27 anos, contou que sua vida sexual mudou completamente depois de participar com o marido do Teste de Fidelidade, programa de João Kléber na RedeTV!.

Sem conseguir resistir às investidas da “sedutora”, ele a traiu em rede nacional. Para se redimir, topou “abrir a relação” e hoje é ele, inclusive, quem filma a esposa com outros homens e mulheres.

“Até então nunca tinha traído ele. Mas depois de tudo, ele liberou geral para se desculpar e se redimir de tudo”, resume a influencer +18. “A infidelidade dele acabou abrindo nossos olhos para uma relação mais liberal. Achamos melhor abrir nosso casamento. Agora faço tudo sem culpa. Ele me apoia e até gosta de me filmar com outras pessoas. Virou um fetiche”, revela.

Havena passou a faturar ainda mais nas plataformas depois de tudo o que aconteceu. Segundo ela, o fetiche – de aparecer traindo o marido e se exibindo para outros – é um dos mais pedidos em seu OnlyFans e Privacy.

“Vamos dizer que estou pagando na mesma moeda [risos]. Muita gente pede esse tipo de conteúdo, eles têm esse fetiche, os homens gostam de ver a mulher se vingando, de ver o marido sendo corno. Não posso negar que as coisas melhoraram tanto financeiramente quanto sexualmente. Estou ganhando mais e indo mais vezes para a cama”.

Ao contrário do que pode parecer, Havena garante que o fato de ter uma relação liberal não atrapalha em nada o casamento dos dois. Pelo contrário, segundo ela, a sintonia e a cumplicidade dos dois nunca foi tão boa. Mas admite que sente ciúmes do marido e com ele as coisas são mais controladas.