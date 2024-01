Influenciadora nega estar grávida de Neymar após rumores

A influenciadora Jamile Lima negou estar grávida do jogador Neymar após especulações na manhã de hoje.

O que aconteceu

O perfil de Jamile comentou no perfil @segueacami que Neymar iria ser pai novamente. O comentário foi feito em uma foto de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi.

Minutos depois, Leo Dias afirmou que o jogador vai ser pai pela terceira vez. Segundo o jornalista, a mãe é uma modelo e a gestação já tem 3 meses. Na matéria, ele incluiu o comentário de Jamile na página de fofoca. Até o momento, o jogador não se pronunciou sobre o assunto.

Jamile negou estar grávida de Neymar. Ela disse que acordou com mensagens de amigos, que a questionaram sobre o comentário no perfil. “Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço, nem alguém que seja próximo dele”, disse nos Stories.

Ela afirmou que o comentário foi feito por alguém da equipe dela. “Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma das pessoas da minha equipe, que, em tom de brincadeira, devido ao Cruzeiro… sei lá, enfim. Eu já estou tomando as medidas cabíveis”.

Jamile se desculpou com Neymar. Ela ressaltou que nunca teve problema com “redes sociais e fofocas”: “Eu não tenho notícia se ele vai ou não ser pai, não sou amiga. Me perdoe Neymar se isso te causou algum constrangimento ou mal-estar. Realmente as medidas já estão sendo providenciadas”.