Influenciadora vaza conversas com Medina e Caio Castro; Veja!

Ju Xavier, uma das candidatas a entrar no BBB24 pelo Puxadinho, não ganhou a vaga no reality show da TV Globo, mas acabou recebendo investidas de dois bonitões, super cobiçados pela mulherada. Gabriel Medina e Caio Castro enviaram mensagens para a moça, logo após ser eliminada da disputa.

Nos prints, divulgados por seu próprio perfil no Twitter, o surfista entra em contato logo após a dinâmica acabar no programa. “Era pra ter entrado”, escreveu. Na casa mais vigiada do Brasil estão confinadas outras ex do atleta: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, com que teve um breve affair.

Já Caio, deixou um questionamento para Juliana, para saber se realmente o que haviam contado a ele era verdade. “Me falaram que sou teu crush. Que história é essa, moça?”, comentou o ator.

Para quem não sabe, Ju Xavier namorou o ex-BBB Lucas Gallina, da edição de 2020, por 10 anos. Os dois terminaram em 2022 e, segundo ela, o relacionamento era abusivo e marcado por diversas traições.