Instagram: confira 6 novas funções que podem chegar no app em 2024

1. Feed exclusivo para contas verificadas

O Instagram estaria testando um feed exclusivo para contas verificadas. A função teria o objetivo de exibir para os usuários apenas conteúdos de criadores com o selo azul na plataforma. A rede social acrescentaria um botão na tela inicial, que seria o responsável por filtrar as postagens. Hoje, é possível alternar apenas entre “Seguindo” e “Favoritos”.

Acredita-se que este movimento da Meta tem a intenção de convencer mais pessoas a pagarem pelo serviço de verificação. Atualmente, o serviço custa R$ 55 por mês, e oferece maior proteção da conta contra falsificação, acesso mais rápido ao suporte por meio de um chat com respostas em português, além de figurinhas exclusivas para Stories e Reels, disponíveis apenas para assinantes..

2. Carrosséis colaborativos no Instagram

Carrosséis colaborativos no Instagram também estão entre os novos recursos testados pelo app. A rede social planeja permitir que usuários possam sugerir a inclusão de fotos e vídeos em carrosséis de terceiros. Para isso, seria necessário antes que as contas se seguissem mutuamente, e que o conteúdo indicado fosse aprovado antes de ser adicionado ao carrossel. Esse recurso funciona através do campo “Adicionar à postagem” e já está disponível para alguns usuários, em testes realizados pela plataforma.

3. IA com 30 personalidades diferentes

O Instagram está testando também um chatbot de IA com mais de 30 personalidades diferentes. A inteligência artificial, que pretende ser envolvente e divertida, será capaz de responder questionamentos, dar conselhos e ajudar os usuários. Assim que for utilizada, ela se moldará conforme as preferências do consumidor. Portanto, será possível que a IA se comporte de maneira totalmente diferente em duas contas, por exemplo. Ainda não há um anúncio oficial e quais medidas de segurança podem ser tomadas com o lançamento deste chatbot.

4. Gerar fundo de fotos com IA nos Stories

Uma nova ferramenta de plano de fundo está entre as novidades preparadas pelo Instagram para o ano de 2024. O recurso, que ficará na parte superior da tela de stories com o ícone de uma pessoa com uma moldura retangular de fundo, junto aos demais ícones já existentes, é baseado em IA e permite criar uma nova imagem no plano de fundo dos stories.

Ao clicar no ícone, o fundo da imagem ficará xadrez com uma caixa de texto que irá solicitar que o usuário descreva o plano de fundo desejado. É possível dizer “quero fundo cercado por animais”, e a ferramenta de IA gera o fundo desejado. No momento, a função está disponível apenas nos Estados Unidos, mas promete chegar a mais países em 2024.

5. Preview de fotos no feed do Instagram

Outro teste realizado no Instagram que pode chegar aos usuários em 2024 é a possibilidade de visualizar a grade de fotos no feed antes de publicá-las sem precisar utilizar aplicativos de terceiros. O recurso é um recurso útil para os amantes do feed perfeito e harmônico e pode ser uma boa pedida para marcas e os criadores de conteúdo digital.

6. Escolher quem pode ver meus likes