iPhone domina mercado de celulares usados no Brasil em 2023; veja ranking

A lista dos mais vendidos segue com o iPhone 8 Plus e o iPhone 8 na quarta e quinta colocação, respectivamente. Ambos os celulares foram lançados em 2017 e, portanto, são de seis anos atrás. Apesar de antigos, eles ocupam o lugar de modelos mais recentes de outras empresas que são até mais baratos.

Depois do iPhone 13 e do iPhone X na sexta e sétima posições, respectivamente, o primeiro smartphone que não é da Apple a aparecer no ranking é o Xiaomi 12. O aparelho da gigante chinesa ocupa a a oitava posição, com apenas 3,2% das vendas totais no site da OLX. O iPhone 13 Pro Max em nono e o iPhone 7 Plus em décimo completam a lista.

A OLX também divulgou um ranking com os smartphones vendidos na plataforma cuja compra representa a maior economia, ou seja, que têm a maior diferença de preço entre a sua versão nova e a usada. Nesse caso, a Samsung domina as três primeiras posições com o Galaxy A32, o Galaxy S10 e o Galaxy A10, nesta ordem.

Celulares usados mais vendidos em 2023 Ranking Produto Share (%) Preço médio usado Preço médio novo Economia (%) 01 iPhone 12 16,2 % R$ 2.344 R$ 3.500 33% 02 iPhone 11 10,4 % R$ 2.062 R$ 2.700 23,6% 03 iPhone XR 6,8 % R$ 1.497 R$ 1.900 21,2% 04 iPhone 8 Plus 6,2 % R$ 1.150 – – 05 iPhone 8 5,7 % R$ 840 – – 06 iPhone 13 5 % R$ 3.993 R$ 3.999 0,2% 07 iPhone X 5 % R$ 1.304 – – 08 Xiaomi 12 3,2 % R$ 1.095 R$ 1.398 21,7% 09 iPhone 13 Pro Max 3,1 % R$ 5.350 R$ 7.649 30,1% 10 iPhone 7 Plus 2,9 % R$ 769 – –

Dicas para comprar celular usado com segurança

A OLX recomenda a adoção de certas práticas para comprar com segurança na plataforma. A primeira delas é tirar todas as dúvidas sobre o produto na ferramenta de chat do site. Verificar as informações do vendedor, ficar atento a atitudes suspeitas e não divulgar dados pessoais como o número de celular também são atitudes recomendadas.