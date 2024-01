Iran Malfitano se derrete por Bárbara Borges: “Que sorte eu tenho!”

Iran Malfitano usou as redes sociais, nesta sexta-feira (26/1), para homenagear sua amada, Bárbara Borges, que completou 45 anos. O ator se derreteu pela amada e rasgou elogios, garantindo estar muito feliz com o relacionamento. “Que sorte eu tenho!”, escreveu.

“Oh happy day! 45 voltas em torno do sol dela que brilha, encanta, me faz feliz e que merece tudo de melhor que o mundo possa oferecer!”, completou numa publicação do Instagram, recheada de fotos em clima de romance.

Malfitano ainda fez questão de compartilhar publicamente os melhores desejos para a ex-Paquita. “Parabéns, meu amor! Feliz daqueles que podem viver ao seu lado, que sorte eu tenho! Te amo!”, finalizou.

Bárbara Borges e Iran Malfitano se reencontraram em A Fazenda, reality rural da Record TV, depois de mais de 20 anos afastados, quando contracenaram em Malhação, na TV Globo. O casal assumiu o namoro publicamente em janeiro do ano passado, logo após a atriz ser consagrada campeã do programa.