Itaipu tem maior produção de energia dos últimos 5 anos

A usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), fechou o ano de 2023 com a maior produção de energia elétrica dos últimos cinco anos. A produção registrou incremento de 20% quando comparada à de 2022, chegando a quase 84 milhões de MWh.

Em 2023, a empresa foi responsável por, aproximadamente, 88% do atendimento do mercado paraguaio de eletricidade e por 10% do brasileiro.

Confira os números da produção dos últimos cinco anos:

2023: 83,8 milhões MWh;

2022: 69,9 milhões MWh;

2021: 66,4 milhões MWh;

2020: 76,4 milhões MWh;

2019: 79,5 milhões MWh.

No ano passado, a maior geração diária ocorreu em 18 de dezembro, quando a usina registrou a produção de 320,95 mil MWh.

De acordo com a empresa, as marcas elevadas se deveram à alta demanda do Sistema Nacional Interligado (SIN-BR) e da Administração Nacional de Eletricidade (ANDE-PY) pela energia gerada pela usina binacional.

O aumento em 2023 também é explicado pela maior disponibilidade de água ao longo do ano, com bom volume de chuvas na bacia incremental de Itaipu

Itaipu prevê que, em 2024, a oferta de água se mantenha elevada.