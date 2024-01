Iteracre inicia processo de regularização da área onde fica o túmulo do Mestre Irineu

Em uma ação inédita, o governo do Acre iniciou, na comunidade do bairro Irineu Serra, em Rio Branco, o processo de regularização da área, que fica na parte alta da cidade e que é considerada o berço do Daime – patrimônio histórico, cultural e religioso do Acre, conhecido mundialmente pelo uso do chá da ayahuasca.

O sonho nutrido por toda comunidade agora passa a se tornar realidade. O governo do Acre, por meio do Instituto de Terras (Iteracre), iniciou, na terça-feira, 9, o georreferenciamento da área, para a entrega dos títulos definitivos aos moradores. Agora, o processo está na etapa de confecção de mapas e memoriais descritivos dos lotes.

O trabalho na região é feito por dois programas, Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, que destinam recursos e reúnem esforços para avançar na regularização fundiária do estado e aumentar a segurança jurídica dos moradores.

Túmulo do Mestre Irineu

Serão beneficiados centros religiosos, igrejas e o Túmulo do Mestre Raimundo Irineu Serra, local de peregrinação de pessoas do mundo inteiro.

“Vamos fazer o georreferenciamento da área onde se encontra o Túmulo e muito breve retornaremos com essa área regularizada para fazer a entrega dos títulos definitivos. Essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli, para que o programa Igreja Legal atenda o maior número de entidades religiosas possíveis do estado”, destacou a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, também participou da agenda e enfatizou o simbolismo de o poder público chegar ao local após 53 anos de espera. Para ele, isso mostra o comprometimento do governo estadual, tanto na legalização dessas terras como no respeito à identidade cultural do estado acreano.

“Percorremos os lugares sagrados da doutrina e fomos recebidos pela matriarca, a madrinha Peregrina Gomes Serra, viúva do Mestre Irineu. Quero agradecer a hospitalidade da comunidade e fico feliz de poder, cada vez mais, ajudar as pessoas a se regularizarem e, com isso, terem acesso a benefícios que só uma terra legalizada pode ter”, frisou.

A previsão da entrega dos documentos é até o fim de março.

Alcance social

Altino Machado, integrante do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu) – Alto Santo, diz estar feliz em ver a regularização em andamento. Segundo ele, foi a primeira vez que uma gestão abraçou a causa da comunidade.

“A regularização desse espaço onde o Mestre Irineu escolheu ser sepultado é uma obra; quem conhece sai daqui encantado com a beleza desse túmulo. Foi a primeira vez que o Iteracre conseguiu chegar aqui; enviou uma equipe, que se instalou na escola para atender a todo mundo que queira regularizar a sua propriedade, então foi um trabalho marcante, que merece reconhecimento de toda coletividade por conta do alcance social que isso tem.”

Outros 70 lotes, que estão sob responsabilidade do Estado, devem ser beneficiados também. O local também contempla uma área de proteção ambiental (APA), sob a administração da Prefeitura de Rio Branco, com quem o governo tenta firmar um termo de cooperação.

A presidente da associação de moradores do bairro, Joana D’arc Melo, disse que esse é um passo importante para que, futuramente, todas as famílias possam comemorar o título definitivo de suas terras, além das cem já cadastradas.

“Em um momento que vemos a imprensa mundial falando da importância da preservação ambiental, é importante que o poder público priorize nossa região, que é o único cinturão verde na área urbana de Rio Branco”, disse.

Quem foi Mestre Irineu

Raimundo Irineu Serra experimentou o chá ayahuasca, bebida ancestral produzida a partir da junção do cipó mariri e da folha chacrona, pela primeira vez no início do século passado, quando era membro da Comissão de Limites do governo federal. A instituição era responsável por delimitar as fronteiras entre Acre, Bolívia e Peru.

A doutrina do Daime teve início em Rio Branco na década de 30, quando Irineu e a família moravam no bairro Manoel Julião. Em 15 de maio de 1945, Raimundo Irineu se mudou para o pequeno seringal onde hoje é o bairro Irineu Serra.

Depois da morte de Irineu, em 6 de julho de 1971, muitos dos seus discípulos que haviam aprendido a preparar o chá estabeleceram outras comunidades e religiões que também tomam a bebida. Hoje existem vários centros religiosos e terapêuticos que utilizam a ayahuasca no mundo todo.