Ivete Sangalo questiona se prefeito está namorando Anitta e dá recado

Com seu jeito irreverente, Ivete Sangalo aproveitou o seu show na virada de ano em Salvador para brincar com a polêmica entre Bruno Reis, prefeito da cidade, Rebeca Cardoso, esposa dele, e Anitta. A Poderosa deu uma “cantada” no política durante o Carnaval e o assunto continua rendendo até os dias de hoje.

A cantora e apresentadora aproveitou um momento para questionar se Reis estava namorando a companheira de profissão e ouviu da plateia que ele “pegou a Anitta”. Na sequência, ele aproveitou para alertar o prefeito que sua esposa havia apagado as fotos do Instagram:

“O prefeito está todo gatinho, né? Alô, Bruno Reis, lá de Juazeiro (BA) essa carniça. Um beijo para você, abre teu olho, já deletaram suas fotos, hein?”, brincou.

Na sequência, Veveta comentou sobre a fofoca. “Eu estou acompanhando a fofoca, tá, adoro! Ele disse que tá namorando com a Anitta, é isso mesmo? Olha eu querendo aumentar a fofoca que já estava quase acabando… Tá namorando não, porque a Anitta viajou para Los Angeles”, encerrou.

Entenda a confusão

Quem acompanhou as redes sociais nesta sexta-feira (29/12), notou que o nome de Anitta dominou as fofocas do dia. Mas não foi por voltar ao Top 10 Global do Spotify, e sim por uma confusão envolvendo o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e sua esposa, Rebeca Cardoso.