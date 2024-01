Janeiro Roxo: Diagnóstico e tratamento são realizados pelo SUS em Porto Velho

A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo chamado Mycobacterium leprae. Neste ano, a campanha contra a doença tem o tema “Hanseníase: Precisamos falar e agir”.

O paciente com sintoma ou sinais da doença, pode procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de casa para realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento.

O tratamento da hanseníase é ofertado gratuitamente e realizado por meio de medicamentos distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde do município. O método é via oral, e é denominado Poliquimioterapia Única (PQT-U), padronizado em todo o Brasil.

O paciente que inicia o tratamento não transmite a doença, porém todas as pessoas que conviveram com ele nos últimos cinco anos, antes do diagnóstico da doença, devem ser examinadas.

Além disso, quando houver necessidade de um atendimento mais específico, o município também conta com a unidade referência em tratamento de hanseníase, a Policlínica Rafael Vaz e Silva, mas a demanda no local só funciona mediante encaminhamento feito pelas unidades básicas de saúde.

Todos esses atendimentos são possíveis através dos serviços que a Prefeitura de Porto Velho realiza durante todo o ano, como capacitação dos profissionais sobre prevenção e reabilitação em hanseníase, busca ativa de pacientes com suspeita da doença no município e investimentos necessários para o tratamento.

Sintomas

Os sinais e sintomas mais frequentes de hanseníase são:

– Comprometimento do nervo periférico – geralmente espessamento (engrossamento) -, associado a alterações sensitivas e motoras e autonômicas;

– Manchas (brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas) e área (s) da pele com alteração da sensibilidade térmica (ao calor e frio) e dolorosa (à dor) e tátil (ao tato);

– Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

– Sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente em mãos e pés;

– Diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face, e/ou nas mãos e/ou nos pés;

– Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.