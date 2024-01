Ji-Paraná é atropelado pelo Corinthians na Copinha

O Ji-Paraná foi a campo, na noite desta quarta-feira (3), pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Corinthians, no estádio Bento de Abreu, em Marília, no litoral paulista, e sofreu uma goleada de 6 a 0. Léo Mana (2), Pedrinho (2), Higor e Kayke marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Galo da BR amarga a lanterna no grupo após a primeira rodada, por causa do saldo de gols. O Ji-Paraná volta a campo na Copinha neste sábado (6), quando enfrentará o Marília. A partida acontece a partir das 18:30, horário de Rondônia.

Este ano, a Copinha é disputada por 128 clubes, sendo que o líder de cada grupo e os 8 melhores segundos colocados se classificam para a próxima fase.