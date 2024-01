Ji-Paraná estreia na Copa São Paulo contra o Corinthians e o Rondoniense, contra o Ceará

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta terça, dia 2. Ji-Paraná, clube da região central do estado e o Rondoniense, de Porto Velho, são os representantes da terra dos pioneiros na competição.

A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada por 128 equipes de todos os estados entre 2 a 25 de janeiro de 2024.

A Copinha é a maior competição de futebol júnior do Brasil, organizada pela Federação Paulista de Futebol. A final será disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, conforme tradição da competição.

O Rondoniense estreia hoje, às 15 horas, no horário de Rondônia, contra o Ceará. No grupo 8, do Rondoniense, tem ainda o Lemense, o Gama, além do primeiro adversário, o Ceará. Já o Ji-Paraná, que caiu no Grupo 10, faz sua estreia amanhã, dia 3, contra o Corinthians, às 19:45, horário local, e tem no seu grupo, além do Corinthians, Bangu e Marília.