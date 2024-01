João Carreiro é velado com chapéu que era sua “marca registrada”

O velório de João Carreiro cantor que morreu durante uma cirurgia no coração, aconteceu na manhã desta quinta-feira (4/1), em Campo Grande (MS). O corpo será sepultado em Cuiabá (MT). Sobre o caixão do artista , a família posicionou um chapéu branco, que era a “marca registrada” do sertanejo.

O acessório é branco e tem estampado uma cruz preta, rodeada de tachinhas. O chapéu não só acompanhava Carreiro durante os shows, como também fazia parte da vida do cantor. Nas redes sociais, diversas são as fotos em que a dupla aparece inseparável.

À TV Morena, filiada da Globo em Mato Grosso do Sul, Eteuvânia Reis, mãe de João Carreiro, lamentou a morte do filho. “Todas as pessoas só falam que o João é uma pessoa maravilhosa. E ele é uma pessoa maravilhosa. Um filho maravilhoso. Um irmão maravilhoso. Um neto maravilhoso. Um tio maravilhoso. Um pai maravilhoso. Um amigo que ama os amigos”, declarou.

Por fim, ela falou sobre o legado do artista. “Companheiro de todos os companheiros. Pregador da conciliação. Da alegria. Então, passou aqui. E deixou essa semente. Da conciliação. Do amor. Da alegria. E da poesia. Eu te amo meu filho. Eu te amo e sou mãe”, completou.

Despedida de João Carreiro

O músico João Carreiro, 41 anos, uma das vozes mais conhecidas do Brasil, morreu na noite desta quarta-feira (3/1), após passar mal em uma cirurgia cardíaca.