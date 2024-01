João Correia é escolhido para coordenar plano de governo de Marcus Alexandre

O pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), anunciou nesta quarta-feira (10), que escolheu o ex-deputado federal João Correia para coordenar o plano de trabalho que irá resultar nas propostas do plano de governo para a eleições deste ano.

“O professor João Correia foi escolhido porque é um nome que reúne qualidades técnicas e também porque é referência na política, ele vai liderar um time que vai pensar e propor soluções para a cidade nos próximos quatro anos, precisamos de uma dose de ousadia e pé no chão para enfrentar os desafios desse tempo, pensar em inovação oportunidades para a juventude, mas também em soluções imediatas que devolva condições de normalidade à cidade, infelizmente muitos bairros estão abandonados, problemas sérios na área de saúde, vamos iniciar agora um processo de escuta e de formulação de propostas que será apresentado no momento certo”, disse Marcus.

João Correia é um dos ‘cabeças brancas’ mais respeitados dentro do MDB. Ele ficará responsável por um plano de governo que promete uma maior participação possível das pessoas, comunidades, lideranças, ou seja, “um plano participativo e que tenha um pé na realidade, com propostas possíveis de serem executadas”, como adiantou Marcus. “O plano é o grande compromisso que o candidato tem com a população, a grande ferramenta de discussão na campanha. Foi assim que eu fiz os dois mandatos como prefeito, então é um plano que tem os desafios que a cidade espera, o trabalho que ela espera da gente, mas com pé na realidade, aquilo que se pode ser feito, só assuma compromisso que pode cumprir”, finalizou.

O MDB anunciou ainda o início de reuniões com os grupos temáticos da saúde, educação, meio ambiente, cultura, esporte, infraestrutura, entre outros, já para janeiro e seguem nos próximos meses. Também será lançado um aplicativo para receber contribuições da sociedade.