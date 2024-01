João Guilherme se pronuncia sobre rompimento com Leonardo e Zé Felipe

João Guilherme se pronunciou que tenha rompido o relacionamento com o pai, Leonardo, o irmão, Zé Felipe, e a nora Virginia Fonseca. Por meio das redes sociais, o ator rebateu a informação e pediu que deixem a sua família em paz.

“Rompem o que exatamente? kkk ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão?”, questionou o ator, após a colunista do Metrópoles Fábia Oliveira revelar o rompimento entre os dois.

O rompimento familiar

De acordo com a colunista, Virgínia, Zé Felipe e o próprio Leonardo não falam mais com João Guilherme, filho caçula do sertanejo.

Segundo fontes, em reuniões familiares, como a de fim de ano na fazenda, o cantor debocha do ator e influenciador, a todo momento. Ainda de acordo com fontes, um dos motivos para o afastamento de João Guilherme seria o machismo de Leonardo com o jovem.

Devido à situação, quem também não tem um pingo de proximidade com João é a sobrinha Maria Alice, primogênita de Virgínia Fonseca e Zé Felipe. Fontes revelaram que a menina fala o nome de todos os tios, menos o do ator — já que, pela distância, nem sequer o reconhece como familiar.