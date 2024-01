Jogos famosos estão até 75% mais baratos nesta semana; veja lista

Por fim, a plataforma Steam , que é referência em jogos de PC, traz ofertas selecionadas. Embora a temporada de fim de ano já tenha chegado ao fim, os usuários ainda podem economizar em títulos como Rainbow Six Siege , Blasphemous , A Plague Tale: Requiem e Left 4 Dead 2 . Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

PlayStation

Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, que antecede os acontecimentos de Like a Dragon: Infinite Wealth, está em promoção pela primeira vez desde o seu lançamento em novembro do ano passado. A loja da Sony também traz oportunidades em títulos como GTA 5, Tales of Arise e Gran Turismo 7. Veja os destaques:

Resident Evil 4 Remake – R$ 181,72;

Marvel’s Spider-Man Remastered – R$ 124,75;

Horizon Forbidden West: Edição Completa – R$ 197,93;

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – R$ 186,75;

GTA 5 – R$ 98,96;

Tales of Arise – R$ 99,75;

Gran Turismo 7 – R$ 149,95;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – R$ 99,80;

Dragon Ball Xenoverse 2 – R$ 49,75;

Sifu – R$ 92,71.

Xbox

A edição básica de The King of Fighters XV está à venda por um dos menores preços desde o seu lançamento, em 2022. Também é possível economizar em jogos variados como Sonic Mania, The Crew Motorfest, Borderlands 3 e Dead Space (Remake). Confira as melhores oportunidades em games de Xbox:

Red Dead Redemption 2 – R$ 149,98;

Assassin’s Creed Mirage – R$ 167,96;

Control Ultimate Edition – R$ 44,75;

The King of Fighters XV – R$ 63,99;

Sonic Mania – R$ 47,50;

The Crew Motorfest – R$ 149,97;

Borderlands 3 – R$ 43,80;

Dead Space (Remake) – R$ 159,60;

One Piece Odyssey – R$ 169,80;

Cuphead & The Delicious Last Course – R$ 47,21.

Steam

Já no Steam, a trilogia Ace Attorney: Phoenix Wright está por menos da metade do preço nesta semana, e é uma excelente opção para quem procura uma visual novel divertida e interativa. De maneira semelhante, os usuários podem economizar em The Evil Within 2, Immortals Fenyx Rising, Detroit: Become Human e outros jogos para PC. Veja as melhores ofertas da plataforma da Valve: