Jogos famosos ficam mais baratos nesta semana; veja lista completa

PlayStation

Esta é a melhor oportunidade para adquirir alguns dos melhores títulos do catálogo da Sony com preços convidativos. Além dos já citados, também é possível garantir GTA 5, Horizon: Forbidden West e Final Fantasy 7 Remake por menos da metade do preço. Veja as melhores ofertas nos consoles da Sony:

Street Fighter 6 – R$ 184,47;

God of War: Ragnarok – R$ 149,95;

Resident Evil 4 Remake – R$ 129,75;

GTA 5 – R$ 98,96;

Horizon Forbidden West – R$ 99,75;

Final Fantasy 7 Remake – R$ 74,75;

Mortal Kombat 1 – R$ 179,94;

Gran Turismo 7 – R$ 149,95;

Assassin’s Creed Valhalla – R$ 69,97;

Sifu – R$ 75,21.

Xbox

Os fãs de Assassin’s Creed podem garantir a trilogia de RPG com um grande desconto por tempo limitado nos consoles Xbox. Outro destaque é Persona 5 Royal, a edição mais completa do RPG da Atlus que está pela metade do preço. Por fim, vale mencionar a edição básica de The King of Fighters XV, que agora também tem suporte a crossplay entre todas as plataformas. Confira mais jogos com descontos na loja da Microsoft:

Assassin’s Creed Mirage – R$ 167,96;

Far Cry 6 – R$ 69,98;

Dead Space (Remake) – R$ 159,60;

Trilogia Assassin’s Creed – R$ 132,99;

Persona 5 Royal – R$ 147,50

The King of Fighters XV – R$ 63,99;

Sonic Mania – R$ 47,50;

Red Dead Redemption – R$ 71,20;

Titanfall 2: Edição Ultimate – R$ 17,85;

Wolfenstein Youngblood – R$ 29,98.

Nuuvem

A Nuuvem costuma trazer jogos de PC mais baratos em comparação à plataforma Steam, sua principal concorrente — especialmente em épocas de grandes promoções. Restam poucos dias para que os usuários economizem em sucessos como Control: Ultimate Edition, Tekken 7: Definitive Edition e The Last of Us Parte 1. Como a Nuuvem também é revendedora oficial da Nintendo, alguns jogos para Nintendo Switch também estão com descontos, incluindo Metroid Dread. Veja mais: