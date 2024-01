Jojo Todynho perde a paciência com motorista que furou fila no trânsito

A cantora Jojo Todynho se envolveu em uma confusão no trânsito na tarde desta quarta-feira (24). Ela estava dirigindo quando viu um motorista tentando furar a fila. Irritada, Jojo desabafou com seus seguidores que não conseguiu conter a raiva e partiu para a ofensa.

Nos stories no Instagram, ela detalhou o momento estressante que viveu. “Não tenho paciência com trânsito, ainda mais quando o povo quer dar de esperto”, começou ela. “Faço passar vergonha. Aguarda sua hora, parceiro”, detonou.

Jojo então contou o que fez com o motorista. “Já arrasei com um babaca aqui agora. Falei: ‘Desce o vidro pra tu ouvir, babaca’. A mulher dele ficou me olhando. Falei assim: ‘Queria ver se você tivesse raspado meu carro pra tu ver o problema que tu ia arrumar'”, disse.

“Fica na prra da fila como todo mundo, caralh. Quer ultrapassar. Eu hein, está vendo que está um trânsito, tudo parado e quer vir. Tinha que ter um guarda municipal ali na hora. Eu me estresso mesmo”, finalizou a ex-campeã de A Fazenda