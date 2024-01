Jovem é assassinado com vários tiros na frente da esposa e de bebê de 1 ano

O crime ocorreu por volta de uma hora da madrugada desta terça-feira (23), no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim 2, segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações obtidas no local, um homem identificado como Rafael Cezar Pinto Maçaneiro, de 24 anos, dormia na residência da sogra junto com a esposa e seu enteado, uma criança de apenas um ano de vida, quando sua esposa, identificada como Fernanda, escutou barulhos no quintal da sua casa. Inesperadamente, dois homens encapuzados arrombaram a porta da residência e, em posse de armas de fogo, mandaram que a mulher se afastasse. Nesse momento, os criminosos efetuaram vários disparos contra Rafael. Fernanda ainda disse que um dos criminosos chegou a apontar a arma em sua direção, porém a criança começou a chorar bastante. Logo em seguida, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado.

Momentos de desespero tomaram conta da cena do crime, populares que ouviram os disparos saíram para ver o que havia ocorrido, e Fernanda foi acolhida por vizinhos que rapidamente ligaram para a Polícia Militar. Várias guarnições do Segundo Batalhão estiveram no local, e assim que os policiais chegaram à cena do crime, já acionaram o Samu. Diante das informações, a viatura de suporte avançado foi enviada para o local, porém, quando os socorristas chegaram, só puderam atestar o óbito de Rafael.

A polícia fez um rápido levantamento e descobriu que a vítima já tinha várias passagens pelo sistema judiciário, e que, no ano de 2020, foi preso e condenado por tráfico de drogas. A esposa da vítima relatou que mantinha um relacionamento com Rafael por cerca de 3 meses, e nos informou que ele estaria sendo ameaçado de morte pelas redes sociais.

Ainda segundo a polícia, Rafael Cezar era integrante de facções criminosas, e sua execução seria motivada pela guerra entre as organizações.

Agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Polícia Civil, estiveram no local, colheram todas as informações e acionaram os profissionais do Instituto Médico Legal (IML), e todos os procedimentos periciais foram devidamente realizados e o corpo da vítima foi recolhido para o IML de Rio Branco para ser avaliado e, posteriormente, liberado para a família.

O perito criminal relatou que Rafael foi alvejado por vários disparos que atingiram a cabeça, braço, tórax e outras partes do corpo. 11 cápsulas de pistola calibre 9mm foram recolhidas na cena do crime.

As investigações para tentar elucidar esse assassinato deverão ser conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).