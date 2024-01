Jovem perde controle da moto, bate em poste e vai parar no PS da capital

Um trágico acidente foi registrado na tarde deste domingo na Travessa Capixaba, acessado via Ramal do Canil, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). O jovem Carlos Eduardo Asbeck Soares, 22 anos, perdeu o controle da moto, uma Honda Titan vermelha, colidindo violentamente contra um poste de energia.

A mãe da vítima, dona Tariana, relatou que seu filho teria pegado a moto do pai com o objetivo de realizar uma simples troca de dinheiro em um comércio local. No entanto, durante o trajeto, Carlos perdeu o controle em uma curva, resultando na colisão.

O acidente chamou a atenção de populares que passavam pelo local, testemunhando o jovem sendo arremessado da moto e caindo ao solo gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, diante da gravidade das lesões, de Carlos Eduardo que teve rebaixamento de consciência por duas vezes, exigindo a mobilização de uma ambulância de suporte avançado.

Os socorristas do Samu estabilizaram o paciente e o encaminharam para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. O jovem sofreu uma fratura na mandíbula e apresentou sangramento no ouvido direito. Ao chegar no PS, Carlos foi entregue à equipe médica plantonista para avaliações mais detalhadas.