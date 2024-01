Kéfera revela que se isolou após Ano-Novo: “Fiquei esquisitinha”

Kéfera aproveitou as redes sociais para desejar um feliz Ano-Novo aos seus seguidores. A youtuber ainda contou que ficou “esquisitinha” após a virada e que preferiu ficar sozinha ao som das ondas do mar.

“Vim embora da festa, fiquei introspectiva, fiquei esquisitinha, daí vim ficar sozinha, escutando o barulho do mar e aproveitando a vista. Feliz Ano Novo. Que seja um ano bom para todo mundo”, declarou. Na sequência, ela publicou um vídeo enquanto estava sentada em uma cadeira, sozinha tomando um banho de chuva: “Muito bom, tá maravilhoso”, relatou.

Kéfera retomou canal no YouTube após três anos de hiato

Três anos depois de seu último vídeo no YouTube, Kéfera Buchmann anunciou o seu retorno à plataforma. Na gravação em que anuncia a sua volta, a atriz e youtuber revelou que pretende fazer novas publicações toda a semana, sempre às quinta-feiras.

“Estou com uma paz de espírito enorme para falar que posso ser as duas coisas: influenciadora e atriz, e uma coisa não anula a outra”, declarou, em um vídeo com mais de 33 minutos de duração.

Além disso, Kéfera revelou que estava com saudades de produzir conteúdos e relembrou diversos vídeos que explodiram no YouTube. “Estava descansando minha imagem”, brincou a influencer.

Nos três anos em que passou afastada do YouTube, ela focou em sua carreira de atriz. Além de estrear como atriz da Globo, na novela Espelho da Vida, Kéfera ainda esteve em obras da Netflix, como Ninguém Tá Olhando.