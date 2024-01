Larissa Manoela comemora um mês de casada: “Bodas de beijinho”

Casamento “em segredo”

Dizem que calada vence e Larissa Manoela pagou pra ver. E venceu! A atriz casou “em segredo” com André Luiz Frambach, no dia 17 de dezembro. Os dois oficializaram a união de 3 anos de forma discreta e só contaram sobre o novo ciclo depois que tudo aconteceu.

Também pudera! Como esta coluna havia noticiado com exclusividade, os pais da ex-Carrossel, Silva Taques e Gilberto Elias, chegaram a procurar ajuda espiritual para separar os pombinhos, já que ele abriu o olhos da amada sobre a administração de seu patrimônio, que antes era feito pela família. Silvana era contra o namoro deles e chegou a expressar que não gostava dos familiares do genro, se referindo a eles como “macumbeiros”. Taques foi indiciada por racismo religioso após a declaração.

No dia seguinte à cerimônia, Larissa e Luiz André publicaram as fotos onde aparecem vestidos de noivos, em um decoração repleta de flores: “Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser”, escreveram na legenda, junto com a data do enlace.

Larissa Manoela foi pedida em casamento há um ano, em dezembro de 2022, durante uma viagem para Fernando de Noronha: “Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Pra vida toda!”, disse a artista na época.

“Antes mesmo de a gente ter ficado, já havia notícias nas redes e na mídia de que estávamos juntos. Aí, quando nos envolvemos de fato, tinha tanta energia negativa e fofoca ao redor que decidimos não iniciar um namoro. Tínhamos saído há pouco tempo de relacionamentos também”, explicou Frambach no início da relação, em julho de 2021.

Detalhe do casamento de Larissa Manoela chama atenção

Depois de Larissa Manoela contar que casou com André Luiz Frambach “em segredo”, um detalhe chamou atenção da web. A gravata que o noivo usou na cerimônia tinha o desenho de Rapunzel. Além disso, o rapaz fez seus votos à amada ao som da música Vejo enfim a luz brilhar, trilha sonora de Enrolados, da Disney.

Esta jornalista não sabe se a alusão foi por conta da briga da ex-Carrossel com seus pais por conta de seu patrimônio, já que se assemelham. Na ficcção, Rapunzel está trancada há anos e deseja desesperadamente a liberdade. Determinada, a adolescente faz um acordo com o rapaz, e, juntos, partem para uma aventura emocionante. Flynn Rider salva a mocinha, mesmo sem ter a simpatia dos sogros, bem parecido com a realidade, não é mesmo?

Na letra da canção, uma declaração de amor: “Já passou o nevoeiro, vejo enfim a luz brilhar. Para o alto me conduz. E ela pode transformar, de uma vez, o mundo inteiro. Tudo é novo pois agora eu vejo, é você a luz”.

Nos comentários da web, usuários dividiram opiniões. “Gêniooooo! Exemplos de superação real”, disse uma pessoa. “O povo cria teoria demais”, falou mais uma. “Literalmente tirou a rapunzel da torre”, frisou uma terceira. “Vaalhaaa, o povo não perdoa mesmo!”, garantiu mais uma.