Lázaro Ramos é diagnosticado com estafa após passar mal e ser internado em Salvador

Há cerca de duas semana, Taís Araújo também foi parar no hospital: a atriz foi levada às pressas ao Sírio-Libanês após passar mal. Internada com um quadro de hérnia de disco lombar aguda e sob fortes dores, ela precisou ser submetida a um procedimento e teve alta na própria semana para se recuperar em casa, mas não conseguiu participar das gravações da quarta temporada de The Masked Singer Brasil, do qual é jurada, que estreou neste domingo (21).