Linn da Quebrada entrega entrada de Urias no BBB24: “Umbora umbora”

“Oi, gente, lindonas e lindões, vim aqui para pedir para vocês me ajudar minha filha a ficar. Amo vocês, amo minha filha. Umbora, umbora, umbora, Gshow (sic)”, diz a mulher no vídeo. Assista aqui.

Lina compartilhou o vídeo no X, antigo Twitter, e brincou: “Umbora, umbora, umbora, Gshow”. Nos comentários, as pessoas logo reagiram à possibilidade de Urias entrar no programa.

“Mona, se ela não estiver, eu vou te denunciar”, escreveu uma pessoa. “Lina, você está deixando a gente sonhar. Não acaba com nossos sonhos”, disse outra.