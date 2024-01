Lionel Messi é eleito melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best

A Fifa entregou, nesta segunda-feira (15/1), o prêmio The Best para Lionel Messi, craque argentino do Inter Miami. Ele estava disputando com Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

O argentino brilhou na conquista da Copa do Mundo de 2022 e, de forma até inesperada, venceu o prêmio, conquistado pela oitava vez. Messi, assim como os outros concorrentes, não estava presente na cerimônia.

Coube ao apresentador e ex-jogador Thierry Henry receber o prêmio.

Confira os vencedores do prêmio Fifa The Best 2023:

Seleção do ano masculina: Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinícius Júnior

Melhor treinador: Pep Guardiola (Manchester City)

Seleção do ano feminina: Mary Earps; Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona; Ella Toone, Aitana Bonmati, Keira Walsh; Lauren James, Sam Kerr, Alex Morgan e Alessia Russo

Melhor treinadora: Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra)

Melhor goleira: Mary Earps (Manchester United e seleção da Inglaterra)

Melhor goleiro: Ederson (Manchester City e Seleção Brasileira)

Prêmio Fair Play: Vinícius Jr. (Real Madrid e Seleção Brasileira)

Prêmio Puskás: Guilherme Madruga (Cuiabá)

Fifa fan award: Daniel “Toto” Iñiguez

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (seleção Espanha e Barcelona).