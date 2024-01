Longe da TV há 5 anos, Jônatas Faro choca seguidores com novo visual

Afastado das telinhas da TV desde 2019, o ator Jônatas Faro, de 36 anos, mostrou o novo visual nas redes sociais e chocou pelas mudanças visuais. Atualmente, ele vive longe dos holofotes com a família, em Niterói, no Rio de Janeiro, depois de morar no Canadá para estudar.

O ator agora usa um cavanhaque e parece ter feito harmonizaçã facial, com a mandíbula mais definida e a boca maior.

O artista, que é bilíngue, estudou interpretação e canto fora do Brasil. Em outubro, ele virou notícia após Danielle Winits denunciar na web que ele não procura o filho Guy, de 12 anos, fruto do relacionamento de um ano dos dois.

No texto postado no Instagram, a atriz enfatizou ser “mãe solo” do adolescente e que Guy também é filho de André Gonçalves, seu ex-marido, alguém que pode contar com o carinho e amor. “Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado”, publicou ela.

Danielle mandou indireta para Jônatas: “Não costumo falar do amor desses dois por aqui [entre Guy e André Gonçalves]. Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada…. Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava. Te amamos, André.”

