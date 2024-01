Loterias: Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 6,5 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quinta-feira (4/1), os números do Concurso nº 2.671, da Mega-Sena, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou e chegou a R$ 6,5 milhões.

Os números sorteados nesta quinta foram: 16 – 19 – 43 – 53 – 57 – 58.

O próximo concurso está marcado para este sábado (6/1) no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 16 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 98.282,79. Outros 1.481 jogos marcaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.516,85 cada um.

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena, o apostador pode fazer o jogo em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. O jogo simples da Mega-Sena custa R$ 5.

Veja os resultados do sorteio desta quinta (4/1):

Mega Sena

16 – 19 – 43 – 53 – 57 – 58;

Quina

11 – 19 – 27 – 64 – 77;

Dia de sorte

01 – 14 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28;

Mês da sorte: 04 – Abril;

Timemania

08 – 13 – 25 – 26 – 54 – 61 – 68;

Time do coração: 52 – Londrina/PR;

Lotofácil

01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 11 – 12 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.