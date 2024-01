Luana Piovani relembra namoro com Santoro: “Traí sim, foi maravilhoso”

Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira (12/01), para rebater alguns comentários de internautas sobre seu passado. A influenciadora virou pauta depois de criticar o namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella, com quem se relacionou no passado. A ex-esposa de Pedro Scooby chegou a denunciar o ator por violência doméstica.

Nos stories do Instagram, Piovani relembrou uma traição no namoro com Rodrigo Santoro. “Todos esses outros homens bostas que estão aí falando: ‘Você está falando de quem sobre traição e você esqueceu que traiu’. Eu quero lembrar de algumas coisas: primeiro que eu não traí, voltei e deitei na mesma cama e disse que amo. Eu traí, sim, o que foi maravilhoso porque me libertei de uma prisão, porque no último um ano e meio o relacionamento estava super tóxico, não vou aqui dar detalhes, mas quem sabe, sabe”, disparou sem citar nomes.

Apesar da situação, Luana Piovani elogiou a postura do ator atualmente. “Essa pessoa é muito inteligente. Aparentemente, parece que evoluiu. A maioria dos que conheci e sugeri que fossem para terapia pra evoluir, nunca foram”, disse ela. “Acho que esse realmente evoluiu, mas o último ano e meio só eu sei quão tóxico foi e porquê”, completou.