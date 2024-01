Lucas Lima se pronuncia após ser criticado por viajar com Sandy

Nesta segunda-feira (15/1), Lucas Lima se pronunciou após ser criticado por viajar com Sandy, sua ex-mulher, e o filho Theo, fruto do relacionamento com a cantora, para encontrar com os ex-sogros, Noely e Xororó na Disney, em Orlando, nos Estado Unidos. “Infantilidade querer analisar a vida por posts”, escreveu ao responder uma seguidora no X, antigo Twitter.

“É, não tem muita saída, né? Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários ainda me surpreende”, declarou. O músico foi acusado de usar a trip, que aconteceu na semana passada, para se promover e ganhar notoriedade em cima da ex-esposa. Uma fã defendeu o artista, alegando que ”o acusam de ser o biscoteiro querendo mídia em cima da Sandy [uma das coisas mais desonestas que já li] ou de ser indiferente. As duas coisas não dá. É contraditório. Relacionamentos terminam e tá tudo bem! Não tem por que vilanizar ninguém. Não há crime nisso”. Lucas Lima finalizou a discussão destacando que sua intimidade vai além das redes sociais. “Postou, mas não devia. Curtiu, mas não comentou. Comentou só emoji, não respondeu o comentário. Comentou, mas não deve. Não repostou, ignorou o like. Comentou demais, não postou, postou mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada mas é areia nos olhos”, encerrou.