Ludmilla surpreende ao comprar igreja evangélica; Entenda!

Ludmilla surpreendeu a todos após anunciar que comprou o prédio da igreja evangélica que frequenta, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A cantora deu o espaço religioso de presente para sua pastora.

A novidade foi anunciada nas redes sociais e foi muito celebrada pelo fieis da igreja e pela família de Ludmilla. No Instagram, ela comemorou: “Eu estou tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica no Recreio dos Bandeirantes”, escreveu.

Brunna Gonçalves, esposa da cantora, também vibrou. “Ontem, vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que ele faz nela e através dela”, disse a ex-BBB.

E continuou: “A medida como Deus a surpreende, eu vejo que ela também busca fazer ainda mais pela obra dele. Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstância. Cada dia mais me orgulho de você”, escreveu.