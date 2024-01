Luísa Sonza recebe elogios ao compartilhar fotos de biquíni

Luísa Sonza recebeu elogios ao compartilhar fotos em que aparece de biquíni, nesta quarta-feira (10). A cantora, de 25 anos, está viajando pelo Golfo do Papagayo, na província de Guacanaste, e dividiu com os seguidores o momento. “O gosto do teu beijo trouxe alucinação”, escreveu a cantora, citando a música que canta com Marshmello, Sou Musa do Verão.

Mais cedo, ela compartilhou com os fãs um momento em família durante passeio por uma cachoeira local. A cantora postou clique em que aparece se divertindo na água com a mãe, Elaine Gerloff, e as primas, Nadine e Karla Gerloff.