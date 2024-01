Luísa Sonza tem baixas na equipe sob acusações de gritos e grosseria

Dias difíceis para Luísa Sonza… Fontes afirmaram ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que a cantora se tornou alvo de reclamações de sua equipe pelo tratamento supostamente arrogante e grosseiro, com direito a gritos, com que trata seus funcionários.

De acordo com as pessoas próximas ao colunista, funcionários de Luísa Sonza apresentam reclamações de estresse e apontam que reuniões com a artista terminam em gritos.

Esta não é a primeira vez que funcionários apontam mau comportamento de Luísa. Em setembro do ano passado, Lucas Pinho deixou a parceria com a cantora. Ele teria pedido demissão após um pico de estresse.

Além de Lucas, o diretor artístico André Corga também deixou o trabalho com a loira. Fontes do colunista apontaram que os dois tinham uma série de conflitos no trabalho, tornando a situação insustentável.

“Ainda trabalho na Mynd, não tenho por enquanto planos de sair da empresa, mas não estou mais na equipe dela não. Você me entende, né?”, disse Corga ao colunista Lucas Pasin.