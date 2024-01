Lula bate o martelo e decide exonerar 02 da Abin, mas mantém o chefe

Também delegado, Alessandro Moretti foi diretor de Informação e Inovação da PF no governo Bolsonaro e, por isso, era visto com desconfiança por integrantes do governo Lula.

A permanência de Moretti ficou insustentável após as suspeitas de que a cúpula da agência atuou para dificultar as investigações da PF sobre uma suposta “Abin paralela” no governo Bolsonaro. Como mostrou a coluna, a PF avalia que a Abin dificultou o acesso a dados sobre o software First Mile, que teria sido usado para espionar ilegalmente adversários do ex-presidente. Outro ponto que gera desconfiança é o fato de nenhum integrante da atual cúpula da Abin ter alertado Lula sobre as irregularidades detectadas, na agência, pela Polícia Federal.