Mailza e Mardhia entregam mais de 200 lenços doados a mulheres tratam câncer

Um pequeno gesto de carinho que vai ficar guardado na memória. Lenços arrecadados na campanha “De Cabeça Erguida”, iniciativa da secretaria de Estado da Mulher (Semulher), foram entregues nesta quarta-feira, 31, para mais de 200 mulheres que fazem tratamento contra o câncer na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no Hospital de Câncer do Acre.

Momento que levou carinho, amor, conforto, acolhimento e esperança, contribuindo para elevar a autoestima da mulher durante essa fase difícil. O acessório é usado por mulheres que, por conta da quimioterapia e radioterapia, perdem todo o cabelo.

Ângela Maria, de 50 anos, descobriu um câncer de mama em 2013, e em 2014 fez mastectomia, cirurgia de retirada da mama. Foi curada, mas continua fazendo exames de seis em seis meses. Recentemente, descobriu um nódulo no pulmão e está em acompanhamento. “Muito bom essa iniciativa de doar os lenços e toucas. Muitas vezes a gente não tem condições ou não sabe comprar. O tratamento deixa a gente muito vulnerável. Perdi os cabelos cílios, sobrancelhas. Quando a gente se vê com um lenço, nossa autoestima melhora. Gostei da doação, vou usar o meu bastante’ disse.

A vice-governadora Mailza Assis acompanhou a entrega, visitou o setor de quimioterapia adulto e infantil e agradeceu o envolvimento das secretarias na doação dos lenços e participação de voluntários. “Nós do governo estamos empenhados, trabalhando firmes para melhorar as condições do hospital e da Saúde como um todo. Uma das nossas maiores preocupações é que as pessoas tenham acolhimento, sejam bem tratadas nesse momento delicado que passam. Acompanhei os leitos, ouvi as demandas. A farmácia está abastecida. O atendimento imediato dos pacientes está regularizado. E nossa meta é melhorar ainda mais, dar esse acolhimento, e devolver mais saúde ás pessoas”, destacou.

Mailza Assis relembrou os investimentos do governo do Acre na Saúde, como a contratação de 458 profissionais aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). São médicos, enfermeiros, dentistas e outros técnicos. O chamamento desses profissionais mostra o compromisso do governo em reforçar o quadro da Saúde do Estado, visando melhorias dos serviços prestados à população.

No Unacon, o governo reativou serviços que estavam há anos parados, ampliou o espaço do hospital e está reformando a ala infantil. Além disso, foram adquiridos equipamentos de ponta para melhorar a qualidade do serviço.

“Ainda no Outubro Rosa, iniciamos a campanha em parceria com o gabinete da vice-governadora. Contamos com a solidariedade dos servidores do nosso estado que fizeram esse gesto tão bonito de doar às mulheres que fazem tratamento de radioterapia e quimioterapia. É uma forma também do nosso governo de demonstrar a preocupação nesse gesto de carinho. Tivemos essa preocupação e hoje viemos trazer mais que o lenço, mas uma palavra amiga e de apoio”, disse a titular da Semulher, Márdia El Shawwa.

A campanha de arrecadação da Semulher, pensada com o intuito de aumentar a autoestima das mulheres portadoras de câncer de mama, teve início em outubro em alusão ao Outubro Rosa e foi encerrada em dezembro de 2023. Envolveu secretarias de estado, presidências e autarquias do governo do Acre.

A gerente-geral do Unacon, Kelci Araújo, informou que, atualmente, mais de cinco mil pessoas de todo o estado fazem tratamento na unidade. “A gente que acompanha o dia a dia das mulheres, vemos o quanto é doloroso. A procura na gerência por lenços é grande. Agradecemos por essa ação importante, estamos abertos para receber perucas, cabelos, lenços. Isso tudo se soma na melhoria no tratamento da paciente”, enfatizou.

Kelci informou ainda que está no aguardo de uma licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnem), do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações para a braquiterapia, um tipo de radioterapia interna, usado no tratamento de câncer de colo de útero que atua apenas uma parte específica do corpo, voltar a funcionar. “A gente fecha os protocolos todo aqui no estado e a paciente não precisa viajar para fora”, disse.

Técnicos da Cnem estiveram no estado este mês e fizeram a inspeção. A direção está no aguardo do parecer, que dura em torno de trinta dias, para autorização do funcionamento.

Sobre o Unacon

O Unacon faz parte do complexo de serviço e atividades da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) desde 2007, atendendo o Acre, além de ter usuários dos estados vizinhos Rondônia, Amazonas e Roraima, e até mesmo da Bolívia e Peru. Oferece tratamento de quimioterapia adulto e infantil, cirurgias oncológicas e radioterapia. Possui 20 leitos de internação adultos e funciona todos os dias da semana, inclusive com emergência oncológica 24 horas por dia.