‘Malucos Na Roça’ recebe título de Patrimônio Cultural do Estado do Acre

Em um marco histórico, a Quadrilha Junina Malucos Na Roça, oriunda do Segundo Distrito de Rio Branco, conquista o prestigioso título de Patrimônio Cultural do Estado do Acre, tornando-se a primeira junina acreana a alcançar tal reconhecimento.

Desde sua fundação, mais de mil artistas contribuíram para o sucesso da Malucos Na Roça, beneficiando-se do apoio e capacitação fornecidos por aqueles dedicados a promover a diversidade cultural e a reviver as tradições locais.

O diretor presidente, Bismarck Moura, expressa sua gratidão, declarando: “Nosso agradecimento especial a todos que acreditam na Malucos Na Roça e na cultura acreana. Esta vitória é um triunfo para o movimento junino e a cultura popular do estado”, relatou.

A quadrilha, como manifestação cultural tradicional, desempenha um papel crucial na identidade cultural do Acre. Através de suas danças, músicas e trajes característicos, a Malucos Na Roça preserva e transmite as tradições locais, promovendo a integração comunitária e enriquecendo o patrimônio cultural da região.

Com informações da ASCOM