Máquinas de café podem acumular mais bactérias do que um vaso sanitário

Segundo uma investigação da NSF International, uma organização de saúde pública sem fins lucrativos, as máquinas de café podem albergar duas vezes mais bactérias do que as sanitas.

Porquê? Infelizmente, “o ambiente quente e húmido no interior de uma máquina de café cria um terreno ideal para a reprodução de microrganismos, incluindo bactérias, assim como bolores”, afirma Petya Holevich, especialista e supervisora de limpeza doméstica da Fantastic Services, citado na Ideal Home.

Existe, no entanto, uma forma simples de evitar que isto aconteça. O quê? Limpar regularmente a máquina de café. Idealmente deve “lavar diariamente todas as peças amovíveis para minimizar a acumulação de resíduos”, aconselha Thea Whyte, especialista em máquinas de café da AO.com.

Quer fazer uma limpeza mais profunda? Passe “uma solução de água e vinagre branco na máquina de café, isto ajuda a descalcificar e a desinfetar os componentes internos”, acrescenta. Depois, “efetue alguns ciclos de água para remover qualquer resíduo de vinagre”.