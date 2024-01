Maraísa mostra como está o rosto após acidente na piscina

Maraísa compartilhou mais atualizações sobre seu estado de saúde com os seguidores nessa quarta-feira (24/1). A cantora sofreu um acidente na piscina do Resort Reserva do Patcho, em Porto de Pedras (AL), em 16 de janeiro, e fraturou o nariz.

No Instagram, ela contou que estava em Araguaína, no Tocantins, e que o noivo, Fernando Mocó, tem ajudado a cuidar dela. Em um vídeo, ela mostrou o empresário colocando mastruz e folhas de algodão amassados nos roxos que a fratura deixou embaixo dos olhos e na testa da artista.

“Para tirar o roxo”, explicou ele, que cobriu a erva com gazes para segurar melhor. A cantora logo aproveitou o momento para brincar com os seguidores: “Estou bonita, galera?”, questionou em um vídeo e também em forma de enquete.

Mais tarde, Maraísa mostrou que não está mais de repouso e compartilhou um registro com um casal de amigos.

Maraisa fraturou o nariz ao se chocar em quina de piscina

