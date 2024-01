Maraisa sofre acidente em piscina e é levada de ambulância ao hospital

Maraisa sofreu um acidente em uma piscina de um resort onde estava hospedada em Porto de Pedras, Alagoas. A cantora deixou o local em uma ambulância.

Segundo um comunicado emitido pela assessoria de imprensa de Maiara e Maraisa, o incidente ocorreu no Resort Reserva do Patcho, na tarde de terça-feira (16/01).

Maraisa foi prontamente conduzida para um hospital em Maceió, onde recebeu atendimento médico e, de acordo com a assessoria, encontra-se bem. Não foram divulgados detalhes sobre a natureza do incidente.

Apesar do ocorrido, a agenda de shows da dupla Maiara e Maraisa segue normalmente, sem alterações. A equipe ressaltou que a cantora está em boas condições de saúde e agradeceu o apoio e compreensão dos fãs.

Leia o comunicado da assessoria da dupla na íntegra:

“No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho – Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente”.