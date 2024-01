Marina diz que Brasil vai recuperar 12 milhões de áreas degradadas até 2030

“O Brasil voltou a ser protagonista no cenário internacional”, disse, em São Paulo, na última segunda-feira (29), a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva.

A declaração foi feita durante participação da ministra com empresários ao avaliar a participação brasileira no Fórum Econômico de Davos e ao falar a um grupo de investidores internacionais que participaram da Conferência de Investimentos da América Latina, realizada em São Paulo. Marina Silva é deputada federal eleita por São Paulo, pelo Partido Rede Sustentabilidade.

“À plateia, enfatizei que o mercado global já percebeu que houve uma mudança significativa na condução da política ambiental brasileira, o que tem gerado mais investimentos, pois temos todas as condições de fazer uma transição sustentável sem comprometer em nada nossas perspectivas de crescimento”, disse a ministra acreana, por meio de suas redes sociais.

Ainda de acordo com a ministra, “nesse processo, o setor privado apresenta um papel fundamental para acelerar, com capacidade e recurso, a implementação de iniciativas de desenvolvimento sustentável e de enfrentamento à crise climática”.

Marina lembrou ainda que o Brasil tem como meta a recuperação de 12 milhões de hectares de áreas degradadas até o ano de 2030. “Esse é um dos objetivos mais ambiciosos que nossa nação traçou. Para alcançá-lo, será preciso a colaboração de todos”, disse.

A ministra também chamou a atenção para o C20, grupo de engajamento G20 Brasil, que está com inscrições abertas para a participação de entidades da sociedade civil até amanhã, quarta-feira (31). Marina Silva disse que as organizações interessadas em participar do evento devem responder uma descrição de objetivos e justificativa das razões para nomeação como representante dentre os dez eixos indicados pelo C20, cujo Grupo de Engajamento oficial data desde 2013. Em 2024, o C20 estreia o eixo de debates sobre Filantropia e Desenvolvimento Sustentável.