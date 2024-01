‘Marina tinha razão’: ministra é capa da Revista Claudia e ganha elogios por luta pelo Meio Ambiente

A Revista Cláudia, da Editora Abril e que circula no mercado há mais de 60 anos com publicações voltadas ao público feminino, além de exibir atrizes e modelos, neste mês de janeiro rendeu-se aos encantos da acreana Marina Silva, a deputada federal (licenciada) por São Paulo e ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

A rendição da revista deu-se pelos argumentos da política em mais de 40 anos de militância em defesa do meio ambiente, com alertas para as mudanças no clima que o mundo enfrenta nos dias atuais.

“Marina Silva tinha razão. Há décadas, a ex-seringueira e atual ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima vem alertando sobre os perigos de um planeta em desequilíbrio ambiental — nem sempre para ouvidos atentos, porém. Isso vem mudando”, diz a revista.

“Sinto que está acontecendo um aprendizado rápido”, diz a ministra em declarações reproduzidas por CLAUDIA.

As editoras da revista conversaram com Marina Silva um dia depois de voltar da COP28, a Conferência da ONU para o Clima. “Ativista há mais de 40 anos, ela se recusa a chamar de “desastre natural” os impactos ambientais evitáveis que testemunhamos. Entre avanços significativos no controle do desmatamento e alguns reveses, ela só enxerga uma possibilidade: persistir”, diz revista.