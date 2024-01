Marketing não é só sobre KPIs, mas como você se relaciona com pessoas

O que é uma boa execução? Certamente não é fazer por fazer. Milhares de reais são gastos em planejamentos mal executados. E uma boa execução não ocorre sem pessoas, relacionamentos e uma pitada de curiosidade.

Se abra para o mercado, entenda como se faz, quem faz, conheça seus fornecedores, visite-os, aperte mãos, conheça novos produtos mesmo que não seja seu foco naquele momento. Sem dúvida isso lhe trará o start certo quando precisar. Um bom relacionamento com o fornecedor (com pessoas) pode salvar muitos projetos que estão à beira do abismo. Existe sempre a pessoa certa para cada entrega e esses contatos precisam estar no seu telefone.

Conhecer o fornecedor certo para cada demanda será o primeiro passo para o sucesso da sua entrega e por isso é importante se relacionar bem, se manter próximo, participar de lançamentos, inaugurações, treinamentos e sempre ter um bom parceiro ao seu lado.

São esses relacionamentos que constroem a carreira de um bom profissional e, para isso, é preciso sempre criar conexões e entender que projetos bem-sucedidos ocorrem quando a parceria é vantajosa para os dois lados.

Listo aqui algumas dicas que me ajudam a manter bons relacionamentos e conseguintemente bons fornecedores:

1. Conecte-se com a pessoa por trás do CNPJ, isso sempre ajuda nas negociações e no resultado das entregas. Eu inclusive gosto de salvar a data do aniversário e me fazer presente nas datas importantes.

Não se trata apenas de fechar negócios, mas de criar conexões genuínas com pessoas que compartilham os mesmos objetivos e valores. Mostrar-se presente em momentos importantes é uma maneira de demonstrar que você valoriza a relação, não apenas a transação.

Isso não só melhora a atmosfera das negociações, mas também pode abrir portas inesperadas para futuras parcerias.

2. Não procure apenas na hora do sufoco. O famoso cafezinho não pode ser esquecido, é preciso se manter presente. O fornecedor de hoje pode ser o chefe ou o colega de trabalho de amanhã, então mantenha sempre a porta aberta.

Não se limite a procurar seus fornecedores quando estiver em apuros. Cultivar relacionamentos é um esforço contínuo. O café casual ou o almoço ocasional podem manter as linhas de comunicação abertas e reforçar a confiança mútua.

Lembre-se de que o fornecedor de hoje pode ser o chefe ou colega de amanhã, e relacionamentos sólidos podem ser um trampolim para novas oportunidades.

3. Entenda os custos agregados e converse sobre suas expectativas. “Não existe almoço grátis”, uma boa entrega tem custo, converse, entenda e busque junto com seu parceiro caminhos que sejam interessantes para os dois. Nenhum bom contato se mantém se sempre sai perdendo.

Uma relação de negócios deve ser benéfica para ambas as partes, por isso é importante entender os custos por trás dos custos e alinhar o que se espera do resultado final. Trabalhe em conjunto para encontrar soluções que sejam mutuamente vantajosas.

4. Se comprometa com o resultado. Toda relação busca alguma entrega, então se envolva, troque e busque soluções em conjunto.

5. Dê feedbacks. Reforce pontos a melhorar, mas subestime o poder dos feedbacks. Elogios, agradecimentos e reconhecimento público são igualmente importantes. As vitórias não devem ser solitárias, precisam ser divididas com todos que fizeram acontecer.

Embora muitos aspectos do marketing e dos negócios sejam regidos por dados e estratégias, não podemos esquecer que as relações humanas desempenham um papel fundamental em todos esses processos.

A execução eficaz e o cultivo de relacionamentos sólidos são intrinsecamente ligados, e uma campanha verdadeiramente bem-sucedida não pode ser alcançada apenas com números e gráficos impressionantes.

Uma autora notável que escreveu sobre a importância dos relacionamentos e do networking na vida profissional é Keith Ferrazzi, autora do livro Nunca Almoce Sozinho: e Outras Lições de Networking, publicado em 2005.

Ferrazzi argumenta justamente que a base para o sucesso nos negócios reside na construção de relacionamentos sólidos. Essas conexões podem ser a diferença entre o sucesso e o fracasso em um mundo empresarial cada vez mais competitivo.

E Ferrazzi nos lembra ainda que essa é uma lição que vale a pena ser lembrada ao discutir-se a importância do relacionamento no marketing e nos negócios.

“O caminho é simples, mas o simples é desafiador”. Cultivar relacionamentos nos negócios requer tempo e esforço, especialmente em um mundo em que as agendas estão cada vez mais preenchidas. No entanto, no fim, o maior resultado é ter parceiros com quem você possa comemorar.

O sucesso sustentável em marketing e nos negócios é construído sobre alicerces de confiança, respeito e colaboração. Portanto, não subestime o valor de se conectar com pessoas, entender suas necessidades e compartilhar o sucesso, porque, no fim das contas, são os relacionamentos que impulsionam o progresso.