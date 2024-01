Matthew Perry agrediu ex-noiva e amiga, diz jornal

Segundo fontes do jornal, ele teve uma briga com a então noiva, Molly, em 2021, e teria atirado um objeto contra ela. Na ocasião, a mulher teria descoberto que ele comprou um presente para uma mulher que conheceu em um aplicativo de relacionamentos no Dia dos Namorados e ela teria o confrontado com a história.

“Ele jogou uma mesa de centro nela e disse que ela estava louca. Ele odiou que ela o abandonou e ele teve problemas terríveis de abandono [depois’]”, afirmaram as fontes.

Além de Molly, Matthew teria agredido também sua acompanhante de sobriedade, Morgan Moses, a quem chama de Erin em sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, lançada em 2022. No livro, ele também definiu Morgan como sua melhor amiga.

“Morgan não estava mais trabalhando com Matthew. Ele teve um colapso horrível e, no calor do momento, não conseguiu controlar suas emoções. Ele tinha medo de ser abandonado. Ele empurrou Morgan contra a parede e a jogou na cama. Ela foi embora”, garantiu uma das fontes.